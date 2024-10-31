Корейские войска в Украине представляют угрозу всему миру: Кислица в ООН

У КНДР есть собственные амбиции, а не просто помогает России в войне против Украины.

Отправка северокорейских войск в Украину представляет угрозу всему миру.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза, передает Укринформ.

"Это опасное развитие событий за последний период войны с точки зрения глобальных последствий", — отметил он.

Кислица заявил, что повышение оперативной совместимости армий России и КНДР представляет угрозу для Европы, Корейского полуострова и других стран.

Дипломат заявил, что у КНДР есть собственные амбиции, а не просто помогает России в войне против Украины.

"Те военнослужащие КНДР, особенно офицеры, которые переживут российско-украинскую войну, вернутся в свой регион с исключительным опытом ведения современной войны", — заявил он.

Кислица считает, что эти военные будут использованы не только в войне против Украины, поскольку диктаторские режимы в РФ и КНДР открыто угрожают всему миру.

"Такое поведение является следствием успокаивающей толерантности, которым пользуется российское мафиозное государство в ответ на его безответственное и деструктивное отношение к ООН и самому Совету Безопасности", — отметил постпред.

Кроме того, он заявил об инфантильности людей, отчаянно желающих верить, что ограничения на защиту для Украины – теперь уже от двух ядерных государств – каким-то образом сделают эти государства более склонными к миру.

"Такая позиция является либо инфантильной, либо циничной. Связывание рук обороняющемуся государству может обеспечить лишь несколько лет покоя за счет Украины, ее народа и инфраструктуры", – предостерег постоянный представитель нашего государства при ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что Совбез ООН созывает заседание из-за размещения войск КНДР в России.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский ответил, появятся ли европейские войска в Украине.

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