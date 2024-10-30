Южная Корея может отправить военных наблюдателей в Украину: что они будут делать

Южная Корея может отправить военных наблюдателей в Украину через войска КНДР в РФ.

Сеул рассматривает возможность направления группы военных наблюдателей в Украину для мониторинга действий северокорейских войск на передовой российско-украинской войны.

Об этом пишет Reuters.

Представитель президента Южной Кореи заявил, что по крайней мере 11 тысяч северокорейских военнослужащих были направлены в Россию. Более 3 тысяч из них были перемещены ближе к линии фронта.

В офисе южнокорейского президента объяснили, что Пхеньян может получить ценный опыт для своих войск, которые будут привлечены к войне на стороне России. Это будет представлять прямую военную угрозу для Южной Кореи.

"Итак, мы обязаны анализировать и контролировать действия северокорейских войск против нашего союзника Украины", — добавил чиновник.

Напомним, ранее издание Yonhap News Agency сообщило, что правительственная делегация Южной Кореи на этой неделе посетит Украину, чтобы поделиться информацией об отправке войск Северной Кореи в Россию.

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