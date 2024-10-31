На Сумщині пролунало 138 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 138 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Дружбівська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів), артилерії (20 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (23 вибухи), здійснили пуск КАБ (1 вибух).

Хотінська громада: з території РФ завдано удар FPV-дронами (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), пуск КАБ (2 вибухи). Внаслідок авіаудару 1 цивільна особа загинула і 3 жителів громади поранено.

Шалигинська громада: здійснено удари FPV-дронами (5 вибухів), мінометні обстріли (9 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано удар FPV-дронами (5 вибухів), скидання з ворожого БпЛА вибухових пристроїв (8 вибухів), обстріли з міномета (14 вибухів), артилерії (8 вибухів).

Середино-Будська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки. Також з території РФ завдано удар 2-ма FPV-дронами (2 вибухи).

Новослобідська громада: з території РФ здійснено удари FPV-дронами (5 вибухів).

Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (6 вибухів) та скинув вибухові пристрої з БпЛА (4 вибухи).

Дружбівська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (3 вибухи).

Есманьська громада: здійснено удар FPV-дронами (2 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія завдала удару по Дніпру, в наслідок чого поранено 14-річного підлітка.

Крім того, ми раніше інформували, що на Сумщині внаслідок авіаудару по кладовищу загинула жінка, що прибирала могилу сина.

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