РФ вдарила по Олексієво-Дружківці на Донеччині: серед постраждалих діти

Унаслідок атаки на Олексієво-Дружківку пошкоджено житлові будинки, гаражі та автомобілі, поранені дорослі та діти.

Російські війська завдали авіаційного удару по Олексієво-Дружківці на Донеччині. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей, серед яких є діти.

Про це повідомляє ДСНС.

Напередодні російські війська обстріляли триповерховий житловий будинок в Олексієво-Дружківці Донецької області. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, серед них – двоє дітей.

Внаслідок вибуху спалахнула пожежа, яка поширилася на частину будівлі, гараж і автомобіль, але рятувальники ДСНС змогли її загасити. Також обстріли пошкодили 6 багатоквартирних будинків, 15 гаражів і 6 автомобілів у селищі.

ДСНС України

ДСНС України

Нагадаємо, у Києві через нічну атаку дронів постраждали 9 людей. Уламки збитого БПЛА впали на житловий і адміністративний будинки в Солом’янському районі, спричинивши пожежі та евакуацію мешканців і тварин.

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