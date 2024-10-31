Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 30 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
- "шахед" на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.
- "шахеди" в центрі та півдня Сумщини курсом на Полтавщину.
- "шахед" в Черкаській області в напрямку на Черкаси.
- "шахед" на півдні Полтавщини в північно-західному напрямку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час останніх атак Росія била по Україні термобаричними дронами.
Крім того, ми раніше інформували, що вночі РФ вдарила балістикою та дронами.
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