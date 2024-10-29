Під час останніх атак Росія била по Україні термобаричними дронами: що це означає

Росія застосувала дрони-камікадзе Shahed-136 із термобаричною бойовою частиною для ударів по Україні.

Російські окупанти використали дрони-камікадзе Shahed-136 з термобаричною бойовою частиною для нападів на територію України 26-29 жовтня.

Про це розповіли експерти лабораторії вибухотехнічних досліджень КНДІСЕ, пише УНН.

Спеціалісти виїжджали для оглядів на місця подій за наслідками російських атак по території України 26-29 жовтня. Частину уламків передали для подальшого вивчення й аналізу експертам.

Під час попереднього аналізу на місцях подій виявлено частини та уламки безпілотного літального апарату типу Shahed-136 з термобаричною бойовою частиною. Зокрема ідентифіковано плати керування двигунами китайського виробництва, блоки "Комета" російського виробництва, двигуни та інші деталі.

Експерти пояснили, що пристрій "Комета" — це єдина російська технологія, яку окупанти почали використовувати в ударному безпілотнику.

"Факти встановлення "Комети" присутні у дедалі більшому переліку боєприпасів, наприклад, ракети Х-69 та Іскандер-М, плануючі ФАБи, розвідувальні безпілотники "Орлан" тощо. Висновки за результатами аналізу попередніх подібних компонентів свідчать, що виробництво цього російського компоненту неможливе без використання іноземної мікроелектроніки", — зазначили у КНДІСЕ.

Водночас про ефективність змін говорити зарано, додають експерти. За їхніми словами, очевидно, що Shahed-136 Росія наразі використовує здебільшого для руйнування цивільної інфраструктури та терору населення. Польотні завдання для цих дронів закладаються заздалегідь, однак точність їхнього виконання не є критично важливою для ворога.

Нагадаємо, тактика використання російськими окупантами далекобійних дронів-камікадзе типу "Шахед" (Shahed-136) зазнає активних змін. Головне, що виявили експерти — росіяни використовують доволі значну кількість хибних цілей у декількох хвилях.

Читайте також: