Путін поставив "Шахедам" чотири основних цілі: чого очікувати українцям

Зараз в Україні вже можуть збивати "Шахеди" більш дешевшими засобами, ніж це було раніше.

Путін поставив "Шахедам" чотири основних цілі, в ГУР вже їх назвали. Аналітики ж попереджають, що окупанти будуть збільшувати кількість випущених по Україні дронів-камікадзе. Чого очікувати українцям, чи буде масована атака і скільки максимум дронів може випустити РФ за добу?

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Названо чотири основні завдання дронів

Останнім часом путінська армія збільшує кількість випущених по Україні "Шахедів". Як правило, цей показник становить від 60 до 100 БПЛА щоночі. Військові експерти не виключають, що окупанти можуть намагатись ще збільшити цю кількість.

Своєю чергою, українська розвідка звітує, що за допомогою дронів-камікадзе окупанти виконують чотири основних своїх завдання. В коментарі для ТСН.ua представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк розповів, що у росіян зараз працює виробництво, вони зараз самостійно випускають як ударні, так і дрони-імітатори.

"Вони виконують чотири основні завдання. Перше: вони не досягли бажаних результатів на фронті і їм треба щось розповідати для свого населення. Друге: знищувати нашу енергосистему, знищувати нашу промисловість. Третє: тероризувати населення України, намагатись створювати паніку, щоб в країні були люди, які незгодні з діями влади. Четверте: впливати на міжнародну громадськість, показувати, що ось ми можемо так".

Скільки Росія може випустити дронів за добу?

А на питання про те, чи збережеться найближчим часом така кількість щоденно випущених "Шахедів", в ГУР відповіли так, цитую: “в окупантів є можливість виробляти їх”. Своєю чергою, військовий експерт Роман Світан в коментарі для ТСН.ua припустив, що можливі і такі часи, коли ворог збільшить кількість випущених дронів до 200 одиниць одночасно. Але це, за його словами, мовляв, не буде критичним показником.

"Росіяни однозначно будуть збільшувати виробництво "Шахедів" до того рівня, який їм дозволяє кількість наявних вузлів та агрегатів.Останні вони закуповують, а потім збирають дрон у себе. В принципі вузлів та агрегатів їм дають безлімітно".

За словами експерта, зараз в Україні вже можуть збивати "Шахеди" більш дешевшими засобами, ніж це було раніше.

"Це не важкі кулемети, це може бути більш легкою стрілецькою зброєю. Їхні постріли останнім часом чують мешканці столичного регіону. Але для супроводу "Шахеда" такою зброєю треба більше часу. Різновидів кулеметів дуже багато. У нас вже з’явились серйозні системи РЕБ, які практично "спалюють мізки" "Шахедам" та іншим дронам. Після цього дрони "сліпнуть" та йдуть на північ, в Білорусь".

Крім того, на думку Світана, останні атаки "Шахедів" не є передвісниками ймовірного чергового масованого ракетного обстрілу України.

"Коли росіяни планують ракетний удар, то не відштовхуються від того, мало чи багато є "Шахедів". Але велика кількість випущених "Шахедів" дає росіянам можливість сподіватись на те, що ці дрони "засушать" нашу ППО, на те, що ми використаємо велику кількість ракет по цим БПЛА. А потім, коли почнеться ракетна атака, то у нас буде мало протиракетних засобів".

Що заважає запускати 200 дронів?

А на питання про те, до якого рівня путінська армія може збільшити кількість одночасно випущених "Шахедів", він відповів, що “межа однозначно є. Це пов’язано з пусковими установками та маршрутізацією. Не все так просто". Бо навіть накопичена кількість шахедів, не означає, що вони одним махом зможуть усіх їх запустити.

"Звісно, вони можуть накопичити декілька тисяч, але підготовка до польоту — це непростий процес, який вимагає втручання спеціалістів. З виробництвом у окупантів немає проблем, але з групами забезпечення та пусковими установками у них є обмеження. Тобто збільшити вони можуть одночасний виліт "Шахедів" максимум в два рази. Але військової раціональності в цьому немає. Чим більше летить "Шахедів", тим більше відсотків їх збивається. Більшість літальних апаратів збивається тоді, коли йде масована атака, через те, що з нашої сторони задіюється більша кількість засобів ППО".

Реальна загроза масованого обстрілу!

Інший військовий експерт Олексій Гетьман також не виключає, що путінська армія удосконалює та буде намагатись збільшувати кількість випущених "Шахедів", можливо до 150 одиниць на добу. Крім того, експерт каже, що високою є загроза масованого обстрілу.

"Швидше за все, можуть готувати удар, коли температура повітря буде нижчою або в районі 5 листопада, коли в США заплановані вибори президента"

Для росіян є сюрприз

Терор України російськими “Шахедами” відбувається і вдень, і вночі. Про те, що окупанти мають потенціал наростити "рої" безпілотників під час одного нальоту поперджають і самі військові. Але й для рашистів є сюрприз: українські розробники теж не сидять склавши руки. Кажуть, зовсім скоро у нас з’явиться свій безпілотник, який буде перехоплювати російські дрони-камікадзе.

Отож, Росія фактично щодня атакує українські міста, мопеди, як їх називають в народі, чи не щодня долітають і до столиці в тому числі. Військовий з позивним "Бандурист” пояснив, як ворожим дронам вдається долітати до великих міст України.

Водночас військовий із позивним "Джері" заявив, що по той бік теж воюють, так би мовити, хитрі люди. Тому збиття ворожих безпілотників часто стає неможливим.

Що відомо про новий український дрон?

Але на кожного хитрого знайдеться ще хитріший, а враховуючи, що мова йде про наші життя, українцям постійно доводиться брати якщо не силою, то новими розробками. В західному виданні The Telegraph днями заявили, що Україна вже розробляє безпілотник, який буде здатний перехоплювати російські дрони-камікадзе іранської розробки "Шахед".

"Нова зброя буде розгорнута для переслідування та перехоплення Шахед-136 замість звичайних боєприпасів протиповітряної оборони для захисту українських міст від російських загороджень. Це перший випадок, коли оприлюднено фотографію та деталі засекреченого вигляду від першої особи (FPV) Shahed-hunter "Стинга".

Як він виглядає?

Ба більше, The Telegraph вперше опублікував і фотографію нового дрона, розробленого українською групою "Дикі шершні". Стверджується, що цей безпілотник здатен літати зі швидкістю понад 160 км на годину та підніматися на висоту близько 3 км. Майбутня розробка матиме систему наведення на ціль зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту наводити на ворожі цілі.

2Подібні дрони використовувалися для перехоплення російських розвідувальних безпілотників , які літають високо та повільно над полем бою, збираючи розвідувальні дані для артилерійських і ракетних підрозділів. Відео, на яких українські безпілотники врізаються в російські безпілотники Орлан» і «Зала», почали поширюватися в соціальних мережах все частіше, оскільки сили Києва використовують БПЛА для зняття систем спостереження.

Але Sting стане першим безпілотником, спеціально розробленим для націлювання на розроблені Іраном безпілотники Shahed, запущені російськими військами.

Атаки щодня! Чого домагаються росіяни?

Нагадаю, що вересень став першим місяцем від початку війни, коли Росія щодня атакувала Україну “шахедами”. Усього ворог випустив 1339 ударних БПЛА, з яких збили 1107. Ще частину подавили засобами РЕБ. Однак останнім часом сирени стало чути частіше. Кількість та тривалість тривог зростають.

Тривоги можуть оголошуватися звечора і тривати з перервами до самого ранку. Як повідомляють texty.org.ua, однієї з причин подібного зростання є нарощення Росією кількості своїх ударних засобів, у першу чергу “шахедів”. Уже досить стандартним явищем стало, коли тривога в низці областей оголошується ще ввечері, з початком зальоту “шахедів” на територію України, і потім шириться і з певними перервами може тривати до самого ранку включно.

Примітно, що основне завдання щоденних російських атак “шахедами” — “засушити” українську систему протиповітряної оборони. Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, ворог таким чином намагається витягнути максимальну кількість протиракет та визначити розташування засобів ППО.

Обстрілюють Україну "запасами"

Що цікаво, зараз, за його словами, російська армія використовує безпілотники, які накопичила протягом літа. Однак після того, як в РФ закінчаться запаси на складах, там, ймовірно, працюватимуть “з коліс”.

Роман Світан каже, що в українських сил ППО є механізми знищувати “шахеди”, не використовуючи велику кількість ракет.

Він вважає, що надалі українській армії варто “здешевити” протидію російським безпілотникам, адже ворог не збирається зменшувати темпи атак.

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня окупанти вдарили одразу по кількох містах України.

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