Путин поставил "Шахедам" четыре основных цели: чего ждать украинцам

Сейчас в Украине уже могут сбивать "Шахеды" более дешевыми средствами, чем раньше.

Путин поставил "Шахедам" четыре основных цели, в ГУР их уже назвали. Аналитики же предупреждают, что оккупанты будут увеличивать количество выпущенных по Украине дронов-камикадзе. Чего ждать украинцам, будет ли массирована атака и сколько максимум дронов может выпустить РФ в сутки?

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Названы четыре основных задачи дронов

В последнее время путинская армия увеличивает количество выпущенных по Украине "Шахедов". Как правило, этот показатель составляет от 60 до 100 БПЛА каждую ночь. Военные эксперты не исключают, что оккупанты могут попытаться еще увеличить это количество.

В свою очередь, украинская разведка отчитывается, что с помощью дронов-камикадзе оккупанты выполняют четыре основных своих задач. В комментарии для ТСН.ua представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк рассказал, что у россиян сейчас работает производство, они самостоятельно выпускают как ударные, так и дроны-имитаторы.

"Они выполняют четыре основных задачи. Первая: они не достигли желаемых результатов на фронте и им нужно что-то рассказывать для своего населения. Второе: уничтожать нашу энергосистему, уничтожать нашу промышленность. Третье: терроризировать население Украины, пытаться создавать панику, чтобы в стране были люди, которые не согласны с действиями власти. Четвертое: влиять на международную общественность, показывать, что мы можем так".

Сколько Россия может выпустить дронов в сутки?

А на вопрос о том, сохранится ли в ближайшее время такое количество ежедневно выпущенных "Шахедов", в ГУР ответили так, цитирую: "у окупантов есть возможность производить их". В свою очередь, военный эксперт Роман Свитан в комментарии для ТСН.ua предположил, что возможны и такие времена, когда враг увеличит количество выпущенных дронов до 200 единиц одновременно. Но это, по его словам, не будет критическим показателем.

"Россияне однозначно будут увеличивать производство "Шахедов" до того уровня, который им позволяет количество имеющихся узлов и агрегатов. Последние они закупают, а затем собирают дрон у себя. В принципе узлов и агрегатов им дают безлимитно".

По словам эксперта, сейчас в Украине уже могут сбивать "Шахеды" более дешевыми средствами, чем раньше.

"Это не тяжелые пулеметы, это может быть более легким стрелковым оружием. Их выстрелы в последнее время слышат жители столичного региона. Но для сопровождения "Шахеда" таким оружием нужно больше времени. Разновидностей пулеметов очень много. У нас уже появились серьезные системы РЭБ, которые практически "сжигают мозги" "Шахедам" и другим дронам. После этого дроны "слепнут" и уходят на север, в Белоруссию.

Кроме того, по мнению Свитана, последние атаки "Шахедов" не являются предвестниками предполагаемого очередного массированного ракетного обстрела Украины.

"Когда россияне планируют ракетный удар, то не отталкиваются от того, мало ли много "Шахедов". Но большое количество выпущенных "Шахедов" дает россиянам возможность надеяться на то, что эти дроны "засушат" нашу ПВО, на то, что мы используем большое количество ракет по этим БПЛА. А потом, когда начнется ракетная атака, у нас будет мало противоракетных средств".

Что мешает запускать 200 дронов?

А на вопрос о том, до какого уровня путинская армия может увеличить количество одновременно выпущенных "Шахедов", он ответил, что граница однозначно есть. Это связано с пусковыми установками и маршрутизацией. Не все так просто". Потому что даже накопившееся количество шахедов не означает, что они одним махом смогут всех их запустить.

"Конечно, они могут накопить несколько тысяч, но подготовка к полету — это непростой процесс, который требует вмешательства специалистов. С производством у окупантов нет проблем, но с группами обеспечения и пусковыми установками у них есть ограничения. То есть увеличить они могут одновременный вылет "Шахедов" "Максимально в два раза. Но военной рациональности в этом нет. Чем больше летит "Шахедов", тем больше процентов их сбивается. Большинство летательных аппаратов сбивается тогда, когда идет массированная атака, из-за того, что с нашей стороны задействуется большее количество средств ПВО" .

Реальная угроза массированного обстрела!

Другой военный эксперт Алексей Гетьман также не исключает, что путинская армия усовершенствует и будет пытаться увеличивать количество выпущенных "Шахедов", возможно, до 150 единиц в сутки. Кроме того, эксперт говорит, что высока угроза массированного обстрела.

"Скорее всего, могут готовить удар, когда температура воздуха будет ниже или в районе 5 ноября, когда в США запланированы выборы президента"

Для россиян есть сюрприз

Террор Украины российскими Шахедами происходит и днем, и ночью. О том, что оккупанты имеют потенциал нарастить "рои" беспилотников во время одного налета предупреждают и сами военные. Но и для рашистов есть сюрприз: украинские разработчики тоже не сидят сложа руки. Говорят, совсем скоро у нас появится свой беспилотник, который будет перехватывать российские дроны-камикадзе.

Так что Россия фактически ежедневно атакует украинские города, мопеды, как их называют в народе, ежедневно долетают и в столицу в том числе. Военный с позывным "Бандурист" объяснил, как вражеским дронам удается долетать до крупных городов Украины.

В то же время военный с позывным "Джерри" заявил, что по ту сторону тоже воюют, так сказать, хитрые люди. Поэтому сбитие вражеских беспилотников часто становится невозможным.

Что известно о новом украинском дроне?

Но на каждого хитрого найдется еще хитрее, а учитывая, что речь идет о наших жизнях, украинцам постоянно приходится брать если не силой, то новыми разработками. В западном издании The Telegraph на днях заявили, что Украина уже разрабатывает беспилотник, способный перехватывать российские дроны-камикадзе иранской разработки "Шахед".

"Новое оружие будет развернуто для преследования и перехвата Шахед-136 вместо обычных боеприпасов противовоздушной обороны для защиты украинских городов от российских заграждений. Это первый случай, когда обнародована фотография и детали засекреченного вида от первого лица (FPV) Shahed-hunter".

Как он выглядит?

Более того, The Telegraph впервые опубликовал и фотографию нового дрона, разработанного украинской группой "Дикие шершни". Утверждается, что беспилотник способен летать со скоростью более 160 км в час и подниматься на высоту около 3 км. Будущая разработка будет иметь систему наведения на цель с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту наводить на враждебные цели.

2Подобные дроны использовались для перехвата российских разведывательных беспилотников, летающих высоко и медленно над полем боя, собирая разведывательные данные для артиллерийских и ракетных подразделений. Видео, на которых украинские беспилотники врезаются в российские беспилотники "Орлан" и "Зал", начали распространяться в социальных сетях все чаще, поскольку силы Киева используют БПЛА для снятия систем наблюдения.

Но Sting станет первым беспилотником, специально разработанным для таргетинга на разработанные Ираном беспилотники Shahed, запущенные российскими войсками.

Атаки каждый день! Чего добиваются россияне?

Напомню, что сентябрь стал первым месяцем с начала войны, когда Россия ежедневно атаковала Украину "шахедами". Всего враг выпустил 1339 ударных БПЛА, из которых сбили 1107. Еще часть подавили средствами РЭБ. Однако в последнее время сирены стали слышны чаще. Количество и продолжительность тревог возрастают.

Тревоги могут объявляться с вечера и продолжаться с перерывами до самого утра. Как сообщают texty.org.ua, одной из причин подобного роста является наращивание Россией количества своих ударных средств, в первую очередь "шахедов". Уже достаточно стандартным явлением стало, когда тревога в ряде областей объявляется еще вечером, с началом залета "шахедов" на территорию Украины, а затем распространяется и с определенными перерывами может продолжаться до самого утра включительно.

Примечательно, что основная задача ежедневных российских атак "шахедами" — "засушить" украинскую систему противовоздушной обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, враг таким образом пытается вытащить максимальное количество противоракет и определить расположение средств ПВО.

Обстреливают Украину "запасами"

Что интересно, сейчас, по его словам, российская армия использует накопившие в течение лета беспилотники. Однако после того, как в РФ закончатся запасы на складах, там, вероятно, будут работать с колес.

Роман Свитан говорит, что у украинских сил ПВО есть механизмы уничтожать "шахеды", не используя большое количество ракет.

Он считает, что в дальнейшем украинской армии следует "удешевить" противодействие российским беспилотникам, ведь враг не собирается сбавлять темпы атак.

Напомним, в ночь на 29 октября оккупанты ударили сразу по нескольким городам Украины.

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