Пхеньян просить у Москви ядерні технології: голова міноборони Південної Кореї

Участь КНДР у війні РФ проти України збільшує можливість конфлікту на Корейському півострові.

КНДР просить Кремль надати їй передові технології, які повʼязані з ядерною зброєю, в обмін на допомогу у війні проти України.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен, інформує CNN.

Він зазначив, що Північна Корея, ймовірно, вимагає від Росії технології, які повʼязані з тактичною ядерною зброєю, а також з міжконтинентальними балістичними ракетами.

Крім того, міністр заявив, що розгортання військ Північною Кореєю для допомоги Росії збільшить "ймовірність початку війни на Корейському півострові", але що це може призвести до "ескалації загроз безпеці на Корейському півострові".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КНДР готова випробувати міжконтинентальну ракету, здатну долетіти до США.

Крім того, ми раніше інформували, що Південна Корея може відправити військових спостерігачів до України.

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