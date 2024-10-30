Россия нанесла удар по Днепру: ранен 14-летний подросток

У парня ранение ноги.
Вечером в среду, 30 октября, в результате удара российской террористической армии по городу Днепру пострадал 14-летний подросток.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"У парня ранение ноги. Ему оказали необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.
По словам Сергея Лысака, раненый подросток не нуждался в госпитализации и будет продолжать лечение амбулаторно.
Напомним, поздно вечером в пятницу, 25 октября, во время объявленной воздушной тревоги российская террористическая армия нанесла ракетный удар по городу Днепру. В результате ракетного удара погибли 5 человек, еще 21, из которых 4 ребенка, получили ранения.
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