Россия нанесла удар по Днепру: ранен 14-летний подросток

Вечером в среду, 30 октября, в результате удара российской террористической армии по городу Днепру пострадал 14-летний подросток.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"У парня ранение ноги. Ему оказали необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.

По словам Сергея Лысака, раненый подросток не нуждался в госпитализации и будет продолжать лечение амбулаторно.

Напомним, поздно вечером в пятницу, 25 октября, во время объявленной воздушной тревоги российская террористическая армия нанесла ракетный удар по городу Днепру. В результате ракетного удара погибли 5 человек, еще 21, из которых 4 ребенка, получили ранения.

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