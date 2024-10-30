В Офисе президента назвали главные достижения саммита со странами Северной Европы

Одно из главных достижений саммита со странами Северной Европы – то, что его участники засвидетельствовали свою готовность следовать примеру Дании, то есть финансировать производство в Украине снарядов, военной техники, дальнобойных средств. Они согласились с тем, что Украина сейчас делает это быстрее и дешевле, чем аналогичные производства в других странах.

Об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров во время телемарафона 30 октября.

"Использование денег будет более эффективным именно в таком формате", – добавил он.

Среди прочих достижений саммита Сергей Никифоров назвал поддержку Плана победы президента Владимира Зеленского.

"Особенно поддержка первого пункта плана о необходимости приглашения Украины в НАТО. Участники саммита – это страны НАТО. И они еще раз подтвердили, что приняли роль адвокатов Украины в этом процессе", – сказал Сергей Никифоров.

Он также рассказал о "двусторонних треках", во время которых приняли важные для Украины решения.

"Это, например, хорошая новость была из Норвегии. Норвегия брала на себя обязательства по поддержке Украины на сумму 1,5 млрд долларов ежегодно до 2027 года. Сейчас они заявили, что во-первых, эта помощь будет продлена до 2030 года. -вторых, эта сумма в 1,5 млрд — это такая нижняя планка, а по факту каждый год эта помощь будет больше", — добавил спикер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал очень продуктивным свой визит на саммит со странами Северной Европы – государствами-нордиками Исландией, Данией, Норвегией, Финляндией и Швецией. Он рассчитывает на помощь этих государств в реализации достигнутой на саммите НАТО в США договоренности о системах ПВО и комплектации бригад.

Читайте также: