В Минкульте прокомментировали рекомендации Еврокомиссии по телемарафону

Украина учтет замечания Европейской комиссии.
Глава Министерства культуры Украины Николай Точицкий заявил, что Телемарафон будет иметь поддержку государства до конца военного положения.
Таким образом, он прокомментировал оценку Еврокомиссии по украинским реформам в медиасфере, говорится в сообщении на сайте Минкульта.
Точицкий заявил, что в Украине ознакомились и учли замечания Европейской комиссии по телемарафону.
"Государство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, акцентируясь на устойчивом развитии медиаинфраструктуры. Наша цель — создать простор для правды и свободы слова, и эта работа продолжается каждый день", — подчеркнул министр.
Кроме того, Точицкий рассказал о работе государственных органов по восстановлению полноценной работы медиа.
"Мы уже шагаем по пути изменений: обеспечиваем гражданам доступ к открытой информации и активно привлекаем международную помощь для восстановления украинских медиа", — заявил Точицкий.
Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия оценила эффективность работы Верховной Рады.
Кроме того, мы ранее информировали, что Еврокомиссия готовит отчет о прогрессе стран-кандидатов на вступление в ЕС.
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