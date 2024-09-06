Еврокомиссия выделит Украине деньги на ремонт энергосистемы: названа сумма

Урсула фон дер Ляйен сообщила об усилении гуманитарной помощи украинцам в преддверии холодов.

Из-за неустанных атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины Еврокомиссия выделит Киеву 40 млн евро на ремонт объектов перед зимой.

Об этом президент Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен сообщила в Сети 6 сентября.

Глава ЕК заявила об усилении гуманитарной помощи украинцам накануне холодов.

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"Россия неустанно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Температура вскоре снизится, поэтому мы усиливаем нашу гуманитарную помощь нуждающимся украинцам. С новым пакетом на 40 миллионов евро на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье", — говорится в заявлении фон дер Ляйен.

К слову, в конце августа глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия устраивает новые атаки по энергетической инфраструктуре Украины, потому что президент РФ Владимир Путин нацелен на еще более масштабную "холодную войну", чем в предыдущие годы.

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