Женщина украла гроб с телом внутри – фото

В США женщина ворвалась в похоронное бюро, украла гроб с телом внутри, а затем оставила труп лицом вниз на камне на улице.

Об этом сообщает USA TODAY.

47-летняя Патриция Сьерра сказала копам, что сделала это после выпитых шести банок пива. Однако она не стала подозреваемой, пока офицеры не просмотрели записи с камер наблюдения.

На видеозаписи видно, как 27 августа женщина заходит в службу доступной кремации и захоронения в Лас-Вегасе, разбив переднее окно и продвинув руку через него, чтобы отпереть дверь, как указано в полицейском отчете.

Затем женщина прошла в смотровую комнату и подошла к гробу, прежде чем выкатить его за дверь, спотыкаясь по дороге, прежде чем оставить его. Позднее тело было найдено лежащим лицом вниз на асфальте на улице, с ногами, обмотанными полиэтиленовыми пакетами.

Патриция Сьерра / Фото: LVPD

Строитель, увидевший офицеров на месте происшествия, рассказал им, что видел женщину, похожую на ту из видео, которая держала цветы и сидела на одной из стен похоронного бюро в день инцидента, говорится в отчете.

Полицейские идентифицировали женщину после того, как отреагировали на другой инцидент с подозрительным лицом в магазине 7-Eleven. Позвонивший в службу 911 сказал полиции, что, по его мнению, женщина в магазине была одета в ту же одежду, что и реальная женщина из похоронного бюро.

Женщина была арестована, и она рассказала копам, что часто "отключается" из-за проблем со злоупотреблением наркотическими веществами. Женщина рассказала офицеру, что передвигается на красном велосипеде, который также совпадает с описанием велосипеда с поличным и на видеозаписях.

47-летней женщине предъявлены обвинения в ограблении предприятия, воровстве в особо крупных размерах, а также в вывозе, переносе и распространении человеческих останков, написал офицер полиции Лас-Вегаса в отчете об аресте.

Патриция Сьерра / Фото: LVPD

Согласно документам похоронного бюро, усопший прибыл 20 августа, а прощание с ним состоялось 26 августа – за день до этого тревожного инцидента.

Подозреваемая сказала офицерам, что она не пыталась быть злонамеренной и что она не собиралась украсть гроб, как отмечено в отчете. Когда детектив показал ей видео с камер наблюдения, она сказала, что имеет провалы в памяти, а потом призналась, что выпила шесть банок пива в тот день.

Напомним, пассажир попытался угнать самолет во время турбулентности. Он разозлился на пилота и решил показать, как управлять судном.

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