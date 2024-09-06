Байден объявит новый пакет военной помощи для Украины на $250 млн

Этот пакет предложит больше возможностей для удовлетворения растущих потребностей Украины.

Президент США Джо Байден 6 сентября объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 250 млн долл.

Об этом министр обороны США Ллойд Остин сообщил на заседании в формате "Рамштайн".

На открытии встречи Остин подчеркнул, что сейчас "критический момент" для Украины, учитывая приближение зимы.

"Поэтому я рад сказать, что президент Байден объявит сегодня о дополнительном пакете помощи в размере 250 миллионов долларов для Украины. Он предложит больше возможностей для удовлетворения растущих потребностей Украины, и мы доставим их в соответствии с ходом войны", — заявил глава Пентагона.

В то же время, он не уточнил, что именно войдет в новый пакет помощи.

Остин также отметил – если позволить России захватить соседа, то все страны окажутся в меньшей безопасности.

"Если автократы в мире поймут, что нации доброй воли уступают свои принципы, наш мир станет гораздо опаснее. Если Украина не свободна, мир не в безопасности", — подчеркнул американский министр.

Напомним, на заседание Контактной группы по обороне Украины в Германию 6 сентября лично прибыл Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что "нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир".

Читайте также: