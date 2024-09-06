Байден оголосить новий пакет військової допомоги для України на $250 млн

Цей пакет запропонує більше можливостей для задоволення потреб України, що зростають.

Президент США Джо Байден 6 вересня оголосить про новий пакет військової допомоги для України в розмірі 250 млн дол.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін повідомив на засіданні у форматі "Рамштайн".

На відкритті зустрічі Остін наголосив, що зараз "критичний момент" для України, зважаючи на наближення зими.

"Тому я радий сказати, що президент Байден оголосить сьогодні про додатковий пакет безпекової допомоги для України в розмірі 250 мільйонів доларів. Він запропонує більше можливостей для задоволення потреб України, що зростають, і ми доставимо їх відповідно до перебігу війни", – заявив очільник Пентагону.

Водночас він не уточнив, що саме увійде до нового пакета допомоги.

Остін також зазначив – якщо дозволити Росії захопити сусіда, то всі країни опиняться у меншій безпеці.

"Якщо автократи у світі зрозуміють, що нації доброї волі поступаються своїми принципами, наш світ стане набагато небезпечнішим. Якщо Україна не вільна, світ не є в безпеці", – наголосив американський міністр.

Нагадаємо, на засіданні Контактної групи з питань оборони України до Німеччини 6 вересня особисто прибув Володимир Зеленський. Він наголосив, що "потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир".

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