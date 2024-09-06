Британія передасть Україні 650 ракет для посилення ППО

Британія цього року поставить Україні 650 багатоцільових ракет (LMM) для посилання про повітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

У Міноборони Британії заявили, що про передачу нової військової допомоги на суму 162 мільйони фунтів стерлінгів оголосить міністр оборони Джон Хілі. Це має відбутися під час Української оборонної контактної групи (UDCG) на базі ВПС США в Рамштайні.

Також він закликатиме союзників продовжувати надавати Україні допомогу для протистояння російським загарбникам.

Перша партія ракет очікується уже цього року. Даний тип ракет дуже універсальний, оскільки їх можна застосовувати з різних платформ на суші, морі і в повітрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц замовив 17 систем ППО IRIS-T для України.

Крім того, ми раніше інформували, що на допомогу українським бійцям прийдуть броньовані “Вікінги” із Нідерландів.

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