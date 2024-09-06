Астрологічний прогноз на 6 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день кардинальних змін у всіх сферах життя, до яких потрібно бути морально готовими.

Символ дня: Єдиноріг.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливий день каміння: рожевий халцедон, бірюза, мармур.

За якусь частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань, лікувати які необхідно за складеною раніше схемою, що лікує лікарем.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися балансу: не можна ні передати, ні голодувати.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати дерева та чагарники.

Магія та містика дня: гарний час для проведення ритуалів, спрямованих на залучення удачі у фінансах та бізнесі.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть корисну інформацію щодо ситуації, що склалася в житті.

Табу дня: будь-яка негативна дія загрожує протидією.

Цитата дня: «Світ – зміна, життя – сприйняття»(Марк Аврелій).

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