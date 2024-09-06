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Астрологический прогноз на 6 сентября

Астрологический прогноз на 6 сентября

Единорог - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день кардинальных перемен во всех сферах жизни, к которым необходимо быть морально готовыми. 

Символ дня: Единорог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза, мрамор. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний, лечить которые необходимо по составленной ранее лечащим врачом схеме. 

Питание дня: в питании необходимо соблюдать баланс: нельзя ни передать, ни голодать. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно пересаживать деревья и кустарники. 

Магия и мистика дня: хорошее время для проведения ритуалов, направленных на привлечение удачи в финансах и бизнесе. 

Сны дня: сны нынешней ночи несут полезную информацию, относительно сложившейся в жизни ситуации. 

Табу дня: любое негативное действие чревато противодействием. 

Цитата дня: "Мир – изменение, жизнь - восприятие" (Марк Аврелий). 

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