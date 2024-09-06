Астрологический прогноз на 6 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день кардинальных перемен во всех сферах жизни, к которым необходимо быть морально готовыми.

Символ дня: Единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза, мрамор.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний, лечить которые необходимо по составленной ранее лечащим врачом схеме.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать баланс: нельзя ни передать, ни голодать.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно пересаживать деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: хорошее время для проведения ритуалов, направленных на привлечение удачи в финансах и бизнесе.

Сны дня: сны нынешней ночи несут полезную информацию, относительно сложившейся в жизни ситуации.

Табу дня: любое негативное действие чревато противодействием.

Цитата дня: "Мир – изменение, жизнь - восприятие" (Марк Аврелий).

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