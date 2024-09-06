Астрологический прогноз на 6 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день кардинальных перемен во всех сферах жизни, к которым необходимо быть морально готовыми.
Символ дня: Единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза, мрамор.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний, лечить которые необходимо по составленной ранее лечащим врачом схеме.
Питание дня: в питании необходимо соблюдать баланс: нельзя ни передать, ни голодать.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно пересаживать деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: хорошее время для проведения ритуалов, направленных на привлечение удачи в финансах и бизнесе.
Сны дня: сны нынешней ночи несут полезную информацию, относительно сложившейся в жизни ситуации.
Табу дня: любое негативное действие чревато противодействием.
Цитата дня: "Мир – изменение, жизнь - восприятие" (Марк Аврелий).
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