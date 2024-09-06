Жінка вкрала труну з тілом всередині – фото

У США жінка увірвалася до похоронного бюро, вкрала труну з тілом всередині, а потім залишила труп обличчям донизу на камені на вулиці.

Про це повідомляє USA TODAY.

47-річна Патриція Сьєрра сказала копам, що зробила це після випитих шести бляшанок пива. Однак вона не стала підозрюваною, поки офіцери не переглянули записи з камер спостереження.

На відеозаписі видно, як 27 серпня жінка заходить до служби доступної кремації та поховання в Лас-Вегасі, розбивши переднє вікно і просунувши руку крізь нього, щоб відімкнути двері, як зазначено в поліцейському звіті.

Потім жінка пройшла до оглядової кімнати і підійшла до труни, перш ніж викотити її за двері, спотикаючись дорогою, перш ніж покинути її. Пізніше тіло було знайдено лежачим обличчям донизу на асфальті на вулиці, з ногами, обмотаними поліетиленовими пакетами.

Патриція Сьєрра / Фото: LVPD

Будівельник, який побачив офіцерів на місці події, розповів їм, що бачив жінку, схожу на ту з відео, яка тримала квіти і сиділа на одній зі стін похоронного бюро в день інциденту, йдеться у звіті.

Поліцейські ідентифікували жінку після того, як відреагували на інший інцидент з підозрілою особою в магазині 7-Eleven. Той, хто зателефонував до служби 911, сказав поліції, що, на його думку, жінка в магазині була одягнена в той же одяг, що й реальна жінка з похоронного бюро.

Жінку заарештували, і вона розповіла копам, що часто "відключається" через проблеми зі зловживанням наркотичними речовинами. Жінка розповіла офіцеру, що пересувається на червоному велосипеді, який також збігається з описом велосипеда на місці злочину і на відеозаписах.

47-річній жінці висунуто звинувачення у пограбуванні підприємства, крадіжці в особливо великих розмірах, а також у вивезенні, перенесенні та розповсюдженні людських решток, написав офіцер поліції Лас-Вегаса у звіті про арешт.

Патриція Сьєрра / Фото: LVPD

Згідно з документами похоронного бюро, покійний прибув до нього 20 серпня, а прощання з ним відбулося 26 серпня – за день до цього тривожного інциденту.

Підозрювана сказала офіцерам, що вона не намагалася бути зловмисною і що вона не мала наміру вкрасти труну, як зазначено у звіті. Коли детектив показав їй відео з камер спостереження, вона сказала, що має провали в пам'яті, а потім зізналася, що випила шість бляшанок пива у той день.

Нагадаємо, пасажир спробував викрасти літак під час турбулентності. Він розлютився на пілота і вирішив показати, як керувати судном.

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