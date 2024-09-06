Украина завоевала 16-е "золото" на Паралимпиаде-2024

Украина завоевала еще одну золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Велосипедист Егор Дементьев победил в групповой шоссейной гонке (класс С5).

На финише украинец опередил французов Кевина ле Канффа и Гатьена ле Руссо, а также нидерландца Мартена ван де Пола, с которыми ехал в группе лидеров на протяжении всей дистанции.

Для Дементьева это уже четвертое "золото" Паралимпийских игр в карьере и первое за 12 лет.

В целом это девятая медаль Егора на Паралимпиадах (шесть завоевал в шоссейных гонках, три – в велотреке).

Это 16-е "золото" Украины на Паралимпийских играх-2024. В копилке "сине-желтых" уже 64 медали: 16 золотых, 21 серебряная и 27 бронзовых.

Сейчас Украина занимает седьмое место в медальном зачете и идет четвертой по количеству наград. Больше медалей выиграли только параатлеты из Китая, Великобритании и США.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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