Отсрочка от мобилизации: в ТЦК объяснили, как ее оформить

Для того, чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен принять ряд мер.

В Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация. Несмотря на призывной возраст, некоторые военнообязанные имеют право на отсрочку.

Начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда рассказал, как ее оформить.

Получить отсрочку можно по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, получению образования и продолжению профессиональной деятельности.

"Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что лицу оно предоставлено", — отметил Роман Грунда.

Для того ,чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен принять ряд мер, в частности:

собрать необходимые документы, определенные постановлением КМУ 560 "«О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации";

лично посетить ТЦК по месту нахождения на военном учете или по месту регистрации места жительства;

подать документы на комиссию, созданную в ТЦК;

получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Также мы объясняли, как оформить отсрочку аспирантам.

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