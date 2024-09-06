Отсрочка от мобилизации: в ТЦК объяснили, как ее оформить

Для того, чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен принять ряд мер.
В Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация. Несмотря на призывной возраст, некоторые военнообязанные имеют право на отсрочку.
Начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда рассказал, как ее оформить.
Получить отсрочку можно по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, получению образования и продолжению профессиональной деятельности.
"Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что лицу оно предоставлено", — отметил Роман Грунда.
Для того ,чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен принять ряд мер, в частности:
- собрать необходимые документы, определенные постановлением КМУ 560 "«О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации";
- лично посетить ТЦК по месту нахождения на военном учете или по месту регистрации места жительства;
- подать документы на комиссию, созданную в ТЦК;
- получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.
Также мы объясняли, как оформить отсрочку аспирантам.
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