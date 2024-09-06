Єврокомісія виділить Україні гроші на ремонт енергосистеми: названо суму

Урсула фон дер Ляєн повідомила про посилення гуманітарної допомоги українцям напередодні холодів.
Через невпинні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України Єврокомісія виділить Києву 40 млн євро на ремонт об'єктів перед зимою.
Про це президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн повідомила в Мережі 6 вересня.
Голова ЄК заявила про посилення гуманітарної допомогу українцям напередодні холодів.
"Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру України. Температура незабаром знизиться, тому ми посилюємо нашу гуманітарну допомогу українцям, які її потребують. З новим пакетом на 40 мільйонів євро на ремонтні роботи, електрику, опалення та житло", – йдеться в заяві фон дер Ляєн.
До слова, в кінці серпня голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія влаштовує нові атаки по енергетичній інфраструктурі України, бо президент РФ Володимир Путін націлений на ще масштабнішу "холодну війну", ніж у попередні роки.
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