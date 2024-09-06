Єврокомісія виділить Україні гроші на ремонт енергосистеми: названо суму

Через невпинні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України Єврокомісія виділить Києву 40 млн євро на ремонт об'єктів перед зимою.

Про це президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн повідомила в Мережі 6 вересня.

Голова ЄК заявила про посилення гуманітарної допомогу українцям напередодні холодів.

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"Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру України. Температура незабаром знизиться, тому ми посилюємо нашу гуманітарну допомогу українцям, які її потребують. З новим пакетом на 40 мільйонів євро на ремонтні роботи, електрику, опалення та житло", – йдеться в заяві фон дер Ляєн.

До слова, в кінці серпня голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія влаштовує нові атаки по енергетичній інфраструктурі України, бо президент РФ Володимир Путін націлений на ще масштабнішу "холодну війну", ніж у попередні роки.

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