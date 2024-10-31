Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 31 октября

Астрологический прогноз на 31 октября

Осьминог - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: от начала серьезных дел и принятия важных решений сегодня необходимо отказаться: первые будут продвигаться медленно, вторые окажутся ошибочными. 

Символ дня: осьминог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: перламутр, змеевик. 

За какую часть тела отвечает: прямая кишка. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, связаны со снижением иммунитета, поэтому необходимо принять меры, чтобы взбодрить его. 

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и алкоголя. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Магия и мистика дня: гадание не даст ответа на важные для человека вопросы, так что заниматься им не стоит. 

Сны дня: сны нынешней ночи, несмотря на мрачную и тяжелую энергетику, правды не говорят. 

Табу дня: нельзя разговаривать с неизвестными людьми. 

Цитата дня: "Секрет успешного воспитания заключается в уважении к ученику" (Ральф Уолдо Эмерсон). 

Читайте также:

Мизерные зарплаты учителей, русский в школах и крах с НМТ - острые вопросы для Лисового

Мизерные зарплаты учителей, русский в школах и крах с НМТ - острые вопросы для Лисового

Похожие темы:

Следующая публикация