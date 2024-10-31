Астрологический прогноз на 31 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от начала серьезных дел и принятия важных решений сегодня необходимо отказаться: первые будут продвигаться медленно, вторые окажутся ошибочными.
Символ дня: осьминог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: перламутр, змеевик.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка.
Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, связаны со снижением иммунитета, поэтому необходимо принять меры, чтобы взбодрить его.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса и алкоголя.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Магия и мистика дня: гадание не даст ответа на важные для человека вопросы, так что заниматься им не стоит.
Сны дня: сны нынешней ночи, несмотря на мрачную и тяжелую энергетику, правды не говорят.
Табу дня: нельзя разговаривать с неизвестными людьми.
Цитата дня: "Секрет успешного воспитания заключается в уважении к ученику" (Ральф Уолдо Эмерсон).
Читайте также:
- Влияние фаз Луны на жизнедеятельность людей
- Что такое возвращение Сатурна и как оно влияет на наши жизни
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 28 октября по 3 ноября
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 28 октября по 3 ноября