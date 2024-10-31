Астрологический прогноз на 31 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от начала серьезных дел и принятия важных решений сегодня необходимо отказаться: первые будут продвигаться медленно, вторые окажутся ошибочными.

Символ дня: осьминог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: перламутр, змеевик.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка.

Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, связаны со снижением иммунитета, поэтому необходимо принять меры, чтобы взбодрить его.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и алкоголя.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Магия и мистика дня: гадание не даст ответа на важные для человека вопросы, так что заниматься им не стоит.

Сны дня: сны нынешней ночи, несмотря на мрачную и тяжелую энергетику, правды не говорят.

Табу дня: нельзя разговаривать с неизвестными людьми.

Цитата дня: "Секрет успешного воспитания заключается в уважении к ученику" (Ральф Уолдо Эмерсон).

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