Астрологічний прогноз на 31 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від початку серйозних справ та ухвалення важливих рішень сьогодні необхідно відмовитися - перші будуть просуватися повільно, другі виявляться помилковими.

Символ дня: Восьминіг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе чмсло дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: перламутр, змійовик.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня зазвичай пов'язані зі зниженням імунітету, тому необхідно вжити заходів, щоб підняти його.

Харчування дня: необхідно відмовитись від м'яса та алкоголю.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Магія і містика дня: ворожіння не дасть відповіді на важливі для людини запитання, тому займатися ними не варто.

Сни дня: сни нинішньої ночі, незважаючи на похмуру та важку енергетику, правди не ксажуть.

Табу дня: не можна розмовляти із невідомими людьми.

Цитата дня: «Секрет успішного виховання полягає у повазі до учня» (Ральф Волдо Емерсон).

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