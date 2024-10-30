Зеленский сказал, что будет с украинцами, которые выехали за границу из-за войны

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что государство не будет давить на граждан, выехавших за границу после начала полномасштабной войны, для их возвращения.

Об этом глава государства сказал в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

Зеленский отметил, что Украина нуждается в возвращении беженцев и их помощи. В то же время сказал: "Мы не можем давить, побуждать людей к возвращению".

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"Я могу очень громко призывать наших украинцев, которые находятся за границей, приезжать и помогать, работать в оборонной промышленности, помогать нашим солдатам, платить налоги, поддерживать Украину", – высказался президент.

Он добавил, что у всех украинцев складывались разные ситуации. Много граждан имели серьезные причины для выезда за границу. Речь идет, в частности, о пенсионерах, детях, семьях погибших военных и других.

Напомним, в августе Зеленский анонсировал создание в Украине "министерства украинского единства". Затем анонсированное ведомство стали называть "министерством возвращения украинцев".

Как объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль, целью создания "министерства возвращения украинцев" является поощрение людей возвращаться домой.

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