Зарплаты госслужащих подпрыгнули: кто получает более 300 тысяч

Зарплаты более чем в 300 тыс. грн получает руководство государственных ведомств.
В Украине средняя зарплата чиновников в центральных государственных органах в декабре 2024 года достигла 79,8 тыс. грн. Это более чем в два раза больше, чем в январе того же года.
Об этом свидетельствует информация Министерства финансов Украины.
Средняя зарплата украинских чиновников за 2024 год выросла более чем вдвое – с 38,6 тыс. до 79,8 тыс. грн. грн.
Правда, декабрь не является показательным месяцем, поскольку в конце года госслужащим выплачиваются различные премии и надбавки. В среднем за год 21,8 тыс. чиновников получали зарплаты в размере 54,4 тыс. грн.
Заметим, что зарплаты чиновников значительно превышают средний уровень по Украине. Так, по данным Пенсионного фонда Украины, в сентябре средняя зарплата составила 18 тыс. грн.
В каких госорганах самые высокие зарплаты?
По размеру зарплат в декабре 2024 года лидировало Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. В среднем работники ведомства получали зарплаты в размере 134,5 тыс. грн. В Минкульте работают 380 человек.
На второй ступеньке – Министерство иностранных дел с зарплатами в 125 тыс. грн. В ведомстве работают 140 человек.
На третьем месте – Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести. Зарплаты тамошних работников составляют 122,3 тыс. грн. В учреждении работает 35 человек.
Сотрудники Антимонопольного комитета заработают 118,2 тыс. грн. В ведомстве работают 268 человек.
Зарплаты руководителей госорганов
Что касается руководства государственных ведомств, то самые высокие зарплаты в декабре получали в:
- Государственной службе экспортного контроля – 370,5 тыс. грн,
- Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – 366,8 тыс. грн,
- Национальном агентстве по предотвращению коррупции – 355,8 тыс. грн,
- Государственном агентстве по искусству и художественному образованию – 345,4 тыс. грн,
- Государственная служба качества образования – 317,9 тыс. грн.
Кстати, по словам народного депутата Ярослава Юрчишина, зарплаты народных избранников на сегодняшний день составляют ориентировочно 40 тыс. грн в месяц.
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