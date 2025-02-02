Зеленский объяснил, при каких условиях будет вести с Путиным переговоры

Выходить на дипломатические разговоры с Владимиром Путиным можно только после построения детального действенного плана с партнерами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью АР.

"У нас общее желание, чтобы эта война закончилась. Украинцы хотят этого больше, чем кто-либо в мире. Война — у нас и жервы — у нас. Это наши люди, наша независимость. Все это — постоянно под угрозой, под ударами, под ракетными ударами. Больше контактов, больше работать, построить план и затем выходить на контакт с врагом", – сказал он.

Президент также подчеркнул, что без гарантий безопасности от союзников любое соглашение, заключенное с Россией, будет служить только началом будущей агрессии. Зеленский в очередной раз отметил, что членство в НАТО — лучшая гарантия безопасности для Украины.

Напомним, Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что условием начала мирных переговоров с Украиной якобы должен быть "полный вывод" украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Кроме того, Путин назвал "принципиальной позицией России "нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация".

Также в заявлении президент РФ затронул и тему санкций в отношении РФ, утверждая, что все они должны быть отменены. По словам Путина, это не предложение о "временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении", утверждает президент РФ.

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