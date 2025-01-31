Эксперт объяснил, как правильно настроить зеркала в автомобиле

Правильно настроенные зеркала заднего вида в автомобиле значительно снижают риск аварий, сокращая слепые зоны. Эксперты объяснили, как это сделать.

Об этом сообщило издание Твоя машина.

Перед тем, как настраивать зеркала, водитель должен правильно расположиться в кресле: отрегулировать его высоту, угол наклона спинки и рулевую колонку. Только после этого можно переходить к регулировке зеркал. Вот несколько советов, как правильно отрегулировать зеркала для максимальной видимости:

Боковые зеркала должны быть настроены так, чтобы с водительского сиденья были видны крылья автомобиля и ручки задней двери. При этом, около 60% зеркала должна занимать дорога, а остальное - кузов автомобиля. Вертикально зеркало должно отражать проезжую часть на три четверти.

должны быть настроены так, чтобы с водительского сиденья были видны крылья автомобиля и ручки задней двери. При этом, около 60% зеркала должна занимать дорога, а остальное - кузов автомобиля. Вертикально зеркало должно отражать проезжую часть на три четверти. Салонное зеркало выставляется по центральной линии заднего стекла. Оно должно показывать нижнюю кромку стекла и края подголовников, а горизонт должен быть в нижней части зеркала. Боковые стойки должны быть симметрично расположены по краям.

выставляется по центральной линии заднего стекла. Оно должно показывать нижнюю кромку стекла и края подголовников, а горизонт должен быть в нижней части зеркала. Боковые стойки должны быть симметрично расположены по краям. Проверка настройки: правильная настройка позволяет силуэту пешехода плавно "перетекать" из одного зеркала в другое, когда он проходит на расстоянии двух метров от автомобиля.

Для улучшения обзора и уменьшения слепых зон можно использовать асферические зеркала или дополнительные сферические. Также стоит подумать об установке камеры заднего вида, которая часто идет в комплекте с видеорегистратором.

Раньше мы писали, почему автомобиль вибрирует на холостом ходу.

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