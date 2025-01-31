Будущее Украины под угрозой: Госсекретарь США сделал предупреждение

Марк Рубио настаивает на необходимости переговоров и уступок с обеих сторон.

Будущее Украины под угрозой из-за войны и массовой эмиграции населения.

Об этом госсекретарь США Марк Рубио заявил в интервью для Мегин Келли.

Американский чиновник отметил, что война на Украине затянулась. По его убеждению необходимы переговоры и уступки с обеих сторон.

"Украина отброшена на 100 лет назад, а ее будущее под угрозой из-за миллионов выехавших за границу граждан", – сказал он.

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Рубио также обвинил администрацию предыдущего президента США Джо Байдена в том, что она ввела Киев в заблуждение, убеждая, что Украина сможет "вернуться к тому, как она была в 2012 или 2014 году — до того, как россияне забрали себе Крым".

"Существует одна ложь – нам внушали, что Украина не просто сможет победить Россию, но и уничтожить ее, полностью отбросив к границам 2012 или 2014 года, к Крыму и другим территориям", – сказал он.

В то же время госсекретарь США заявил, что реальность такова: "уже полтора года Украина просит финансирования поддержки тупикового, затяжного конфликта".

"С точки зрения президента (Дональда Трампа – ред.), это длительный конфликт и его нужно завершить", – подчеркнул Рубио.

Американский чиновник подчеркнул, что "и Украина, и Россия должны чем-то поступиться".

Напомним, российские власти сейчас делают все возможное, чтобы "очаровать" нового президента США Дональда Трампа для того, чтобы "выдавить" Украину из переговорных процессов об окончании войны.

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