Майбутнє України під загрозою: Держсекретар США зробив попередження

Марко Рубіо наполягає на необхідності переговорів та поступок з обох сторін.

Майбутнє України під загрозою через війну та масову еміграцію населення.

Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив в інтерв'ю для Мегін Келлі.

Американський чиновник зазначив, що війна в Україні затягнулася. На його переконання, необхідні переговори та поступки з обох сторін.

"Україна відкинута на 100 років тому, а її майбутнє під загрозою через мільйони громадян, які виїхали за кордон", – сказав він.

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Рубіо також звинуватив адміністрацію попереднього президента США Джо Байдена у тому, що вона ввела Київ в оману, переконуючи, що Україна зможе "повернутися до того, якою вона була у 2012 чи 2014 році – до того, як росіяни забрали собі Крим".

"Існує одна брехня – нам вселяли, що Україна не просто зможе перемогти Росію, а й знищити її, повністю відкинувши до кордонів 2012 або 2014 року, до Криму та інших територій", – сказав він.

Водночас держсекретар США заявив, що реальність така: "вже півтора роки Україна просить фінансування підтримки тупикового, затяжного конфлікту".

"З погляду президента (Дональда Трампа – ред.), це тривалий конфлікт і його треба завершити", – наголосив Рубіо.

Американський посадовець наголосив, що "і Україна, і Росія мають чимось поступитися".

Нагадаємо, російська влада наразі робить все можливе, щоб "зачарувати" нового президента США Дональда Трампа для того, щоб "видавити" Україну з переговорних процесів щодо закінчення війни.

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