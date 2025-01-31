Скільки ще Україні доведеться стримувати Росію: експерти CSIS шокували відповіддю

Росію доведеться стримувати ще років 40, а для цього треба посилити Україну, вважають дослідники Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Україна стане ключовим елементом стримування Росії у Європі, але для цього їй потрібно надати потрібну допомогу, щоб вона могла ефективно зіграти таку роль.

Таку думку висловили дослідники Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), передає "Голос Америки".

"Чим би не завершилася нинішня війна Росії проти України, агресивна політика Росії, яка налаштована на збільшення свого впливу у світі, не дозволить Заходу повернутися до ідеї про співпрацю з Росією в очікуванні її демократизації", – вважають аналітики.

Для успіху майбутніх переговорів, про які говорить новий президент США Дональд Трамп, потрібно переконати президента Росії Володимира Путіна у тому, що він має вести справжні переговори, а не "сідати за стіл і вимагати капітуляції", вважає Джеффрі Манкофф, юрист Програми CSIS для Європи, Росії та Євразії.

"Треба переконати Кремль, що його припущення про те, що час є на його боці, є хибним, і Росія має більше користі від того, щоб вступити переговори по Україні зараз, ніж за шість місяців", – сказав дослідник під час дискусії у четвер, 30-го січня.

Манкофф додав, що посилення України і повернення їй переваг на полі бою є необхідною передумовою для переговорів з Путіним про припинення вогню.

Майкл Кіммадж, директор Інституту Кеннана Центру Вільсона, вважає, що очікування від переговорів є завищеними.

"Я сумніваюсь, що дипломатія на цьому етапі може принести успіх. Україна і США з одного боку, Росія – з іншого, є настільки далекі у своїх позиціях, що це навряд чи є можливим", – вважає він.

А високі очікування можуть, на думку експерта, навпаки призвести до ескалації конфлікту.

На нинішню ситуацію Кіммадж пропонує дивитися з перспективи стратегії стримування ще часів "холодної війни", коли стримування означало обмеження військового впливу Росії.

"І з цієї точки зору, якщо Росія контролює лише 18% території України, то це не програш України, а успіх стримування", – вважає він.

Для остаточного вирішення конфлікту може бути потрібно ще кілька десятиліть, як це було з розділеною після війни Німеччиною, вважає Манкофф, але до того часу єдиною серйозною політикою щодо Росії має бути стримування.

Нагадаємо, російська влада наразі робить все можливе, щоб "зачарувати" нового президента США Дональда Трампа для того, щоб "видавити" Україну з переговорних процесів щодо закінчення війни.

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