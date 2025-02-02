“Це провал”: у Зеленського прокоментували план Келлога про перемир’я і вибори

Якщо мирний план радника Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога передбачає лише припинення вогню та вибори в Україні, то це провал.

Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин у своєму дописі на Х, відреагувавши на повідомлення Reuters із цитатами з інтерв’ю Келлога.

“Ми не бачили повного інтерв’ю пана Келлога, лише кілька цитат про вибори, тому важко повністю оцінити його позицію. Але якщо його план — це лише припинення вогню та вибори, то це провальний план — Путіна не злякають лише ці дві речі”, - написав він.

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Радник Зеленського наголосив, що Москва продовжує нарощувати виробництво ракет і боєприпасів, знаходить нові шляхи обходу санкцій і заробляє на нафті.

“Зрозуміло, що вся ця зброя створюється не для поваги до демократичних сусідів. Військовий альянс Росії з Північною Кореєю явно не передбачає дотримання режиму припинення вогню”, - застеріг західних партерів Литвин.

За його словами, українська сторона хотіла би бачити більш глибокий підхід з боку офіційних осіб ключових партнерів.

“Ми пам’ятаємо, що президент Трамп на зустрічах із президентом Зеленським глибоко і мудро говорив про ситуацію та про те, що насправді може тиснути на Путіна. Ось чому важливо швидко перейти до реальної роботи між командами над конкретним планом припинення війни та забезпечення тривалого миру”, - підсумував він.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитись про перемир'я з Росією найближчими місяцями.

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