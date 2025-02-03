Битва за Андреевку обостряется: где оккупанты давят на ВСУ

Россияне пытаются проломить нашу оборону возле Андреевки, чтобы заставить ВСУ отойти с Кураховского плацдарма.

Об этом сообщил Дмитрий Жмайло, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, пишет "Эспрессо".

"Ситуация у Андреевки остается тяжелой. Российское командование пытается находить слабые щели в нашей обороне, которая у нас строится по узлам, и противник предпринимает попытки прорваться между позициями наших сил", — сказал он.

По его словам, россиянам критически важно завладеть населенным пунктом Андреевка, хотя и дальше в Константиновку тянется ряд оборонительных укреплений.

"Подрыв дамбы Кураховского водохранилища частично затормозил продвижение российских войск с севера, что обеспечивает остатки нашего Кураховского плацдарма. Противник пытается сделать еще одну брешь, чтобы заставить нас окончательно отойти от этого плацдарма, в частности с Дачного и других частей территории, которые продолжают удерживать Силы", — добавил Жмайло.

Ранее сообщалось, что оккупанты сосредотачивают все больше внимания на населенном пункте Андреевка Донецкой области. По данным аналитиков, украинским военным нелегко дается оборона Андреевки из-за ряда проблем. Кроме того, россияне сосредотачивают свои усилия между Улаклами и Дачным, что может открыть дополнительные возможности для штурма села.

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