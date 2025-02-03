В России атакованы два важных стратегических объекта: детали от Генштаба

Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 3 февраля 2025 года поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод. Оба стратегических объекта являются производителями большого количества топлива для русской оккупационной армии.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

"По предварительным данным, на заводе в Волгоградской области, в частности, повреждены установки первичной переработки. На Астраханском ГПЗ продолжается пожар, работа предприятия остановлена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжена.

Как мы писали ранее, по данным СНБО, за месяц в России атак подверглись более 25 стратегическим объектам. Это нефтебазы, НПЗ и разные заводы.

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