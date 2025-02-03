Битва за Андріївку загострюється: де окупанти тиснуть на ЗСУ

Росіяни намагаються проломити нашу оборону біля Андріївки, щоб змусити ЗСУ відійти з Курахівського плацдарму.

Про це повідомив Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, пише "Еспресо".

"Ситуація біля Андріївки залишається важкою. Російське командування намагається знаходити слабкі шпарини в нашій обороні, яка у нас будується по вузлах, і противник робить спроби прорватися між позиціями наших сил", - сказав він.

З його слів, росіянам критично важливо заволодіти населеним пунктом Андріївка, хоч і далі до Костянтинівки тягнеться низка оборонних укріплень.

"Підрив дамби Курахівського водосховища частково загальмував просування російських військ з півночі, що убезпечує залишки нашого Курахівського плацдарму. Противник намагається зробити ще один пролом, щоб змусити нас остаточно відійти від цього плацдарму, зокрема з Дачного та інших частин території, які продовжують утримувати Сили оборони України", - додав Жмайло.

Раніше повідомлялося, що окупанти зосереджують все більше уваги на населеному пункті Андріївка Донецької області. За даними аналітиків, українським військовим нелегко дається оборона Андріївки через низку проблем. Окрім того, росіяни зосереджують свої зусилля між Улаклами та Дачним, що може відкрити додаткові можливості для штурму села.

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