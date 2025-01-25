Leopard 1A5 витримав вісім влучань російських FPV-дронів - Forbes

Те, що броня змогла витримати таку кількість влучень, свідчить про ефективність модернізації його броні.

Колишній данський танк "Leopard 1A5", який входить до складу української армійської бригади, пережив вісім влучень російських FPV-дронів, перш ніж ще три безпілотники остаточно його знищили.

Про це повідомило видання Forbes.

Втрата будь-якого "Leopard 1A5" є болючою для українських військ, але те, що броня змогла витримати таку кількість влучень, свідчить про ефективність модернізації його броні. Танки, отримані від консорціуму Данії, Нідерландів і Німеччини, мають відносно тонкий захист, однак українські інженери вже посилили його, додавши вибухову реактивну броню та спеціальні екрани для захисту від безпілотників.

"Оскільки перші кілька Leopard 1A5 - з щонайменше 155, які консорціум пообіцяв - почали прибувати в Україну наприкінці 2023 року, українці одразу ж почали працювати над усуненням найбільшого недоліку танків. Протягом наступного року інженери додали шари вибухової реактивної броні, яка вибухає назовні при ударі, щоб відхилити снаряди, що летять. Вони також прикрутили відкидні екрани, вкриті сіткою, які можуть затримувати FPV-безпілотники за мить до їхнього удару", - йдеться в повідомленні.

Танк Leopard 1A5 нещодавно довів свою ефективність під час бою, коли "з'їв" до 11 російських безпілотників. Завдяки додатковій броні, він зміг залишитися на ходу після кількох влучень, хоча згодом був знерухомлений.

"Остаточно знерухомлений, танк, ймовірно, був повністю списаний після дев'ятого, 10-го або 11-го попадання. Невідомо, чи вижили чотири члени екіпажу", - йдеться в матеріалі.

Зараз в українській армії залишилось близько 90 таких танків, і найближчим часом очікується надходження ще 50-60 одиниць.

"Очікується, що всі новоприбулі Leopard 1A5 отримають таку ж додаткову броню, яка витримала вісім російських безпілотників", - зазначили в Forbes.

Нагадаємо, на Курщині ЗСУ проводять успішні контрнаступальні дії.

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