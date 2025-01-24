Насолода для очей: топ-5 п'ять естетичних фільмів

У буремні та складні часи хочеться провести приємний вечір за переглядом цікавого фільму. Однак для багатьох важливий у кіно не лише сюжет та інтрига, а й естетика. У цій добірці фільмів ви знайдете п'ять картин, де кожен кадр – шедевр, як і костюми.

"Марія-Антуанетта", 2006 рік

Фільм розповідає про трагічне життя королеви Франції Марії-Антуанетти. Картина дуже красива, естетична, а її вбрання було відзначено на "Оскарі" — фільм отримав нагороду на 79-й церемонії за найкращий дизайн костюмів.

"Жінка в золотому", 2015 рік

Ця історія заснована на реальних подіях і розповідає про те, як Марія Альтман вирішила повернути вкрадені у її родини твори мистецтва, серед яких була одна з найвідоміших у світі картин написана Густавом Клімтом.

"Накраща пропозиція", 2023 рік

Вірджіл Олдман, багатий торговець творами мистецтва, намагається домогтися прихильності Клер Іббетсон, молодої спадкоємиці, яка наймає його для продажу з аукціону антикварної колекції, що дісталася їй після смерті батьків.

"Гордість та упередження", 2005 рік

Фільм є екранізацією роману Джейн Остін, дія в якому відбувається 1797 року. Картина знята дуже гарно та барвисто і розповідає про одну з п'яти дочок Беннет.

"Солтберн", 2023 рік

Головний герой вступає до Оксфордського університету. Він сором'язливий і щосили прагне інтегруватися в незвичне собі середовище. Одного разу йому вдається потоваришувати привабливим хлопцем, який несподівано запрошує його провести літні канікули у своєму розкішному родовому маєтку Солтберн.

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