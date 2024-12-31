Про них говорили всі: три найкращі серіали 2024 року

Оскільки 2024 рік добігає кінця, пропонуємо згадати шоу, про які найбільше говорили за цей час. Ці серіали дарували нам захопливі вечори та гострі емоції. У цій збірці серіали з високим рейтингом за версією Internet Movie Database (IMDb).

"Пінгвін"

Після неймовірного успіху фільму "Бетмен", де головні ролі зіграли Роберт Паттінсон та Зої Кравіц, компанія Warner Bros.Pictures вирішили зробити відгалуження історії та зняти мінісеріал, присвячений лиходію з Готема — Пінгвіну. У серіалі розповідається про становлення цього персонажа та його жахливі справи, які зробили його одним із головних лиходіїв всесвіту.

"Сьогун"

Це мінісеріал, дії в якому розгортаються 1600 року. Головний герой — англійський моряк Джон Блекторн, який потрапляє до Японії у розпал міжусобних воєн. У результаті Джон стає свідком війни між могутніми японськими домами.

"Дюна"

Історія серіалу розповідає про далеке минуле, де дві сестри Гарконнен борються з силами, що загрожують майбутньому людства, і засновують легендарну секту, яка стане відома як Бене Гесеріт.

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