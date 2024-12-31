О них говорили все: три лучших сериала 2024 года

Традиционно мы собрали картины с высоким рейтингом и положительными отзывами критиков.

Поскольку 2024 год подходит к концу, предлагаем вспомнить шоу, о которых наибольшее говорили за это время. Эти сериалы дарили нам захватывающие вечера и острые эмоции. В этой подборке сериалы с высоким рейтингом по версии Internet Movie Database (IMDb).

"Пингвин"

После невероятного успеха фильма "Бэтмен", где главные роли сыграли Роберт Паттинсон и Зои Кравиц, компания Warner Bros.Pictures решили сделать ответвление истории и снять мини-сериал, посвященный злодею из Готэма - Пингвину. В сериале рассказывается о становлении этого персонажа и его ужасных делах, которые сделали его одним из главных злодеев вселенной.

"Сегун"

Это мини-сериал, действия в котором разворачиваются в 1600 году. Главный герой - английский моряк Джон Блэкторн, который попадает в Японию в разгар междоусобных войн. В результате Джон становится свидетелем войны между могущественными японскими домами.

"Дюна"

История сериала рассказывает о далеком прошлом, где две сестры Харконнен сражаются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту, которая станет известна как Бене Гессерит.

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