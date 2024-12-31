О них говорили все: три лучших сериала 2024 года

Традиционно мы собрали картины с высоким рейтингом и положительными отзывами критиков.
Поскольку 2024 год подходит к концу, предлагаем вспомнить шоу, о которых наибольшее говорили за это время. Эти сериалы дарили нам захватывающие вечера и острые эмоции. В этой подборке сериалы с высоким рейтингом по версии Internet Movie Database (IMDb).
"Пингвин"
После невероятного успеха фильма "Бэтмен", где главные роли сыграли Роберт Паттинсон и Зои Кравиц, компания Warner Bros.Pictures решили сделать ответвление истории и снять мини-сериал, посвященный злодею из Готэма - Пингвину. В сериале рассказывается о становлении этого персонажа и его ужасных делах, которые сделали его одним из главных злодеев вселенной.
"Сегун"
Это мини-сериал, действия в котором разворачиваются в 1600 году. Главный герой - английский моряк Джон Блэкторн, который попадает в Японию в разгар междоусобных войн. В результате Джон становится свидетелем войны между могущественными японскими домами.
"Дюна"
История сериала рассказывает о далеком прошлом, где две сестры Харконнен сражаются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту, которая станет известна как Бене Гессерит.
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