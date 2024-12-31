Башар Асад стал "крупнейшим коррупционером 2024 года" – OCCRP

Преступный режим Асада имел тяжелые последствия не только для сирийцев, но и для соседей Сирии.

Организация журналистских расследований (OCCRP) признала свергнутого сирийского диктатора Башара Асада крупнейшим коррупционером 2024 года.

Об этом говорится в публикации на сайте OCCRP.

Жюри, членами которого были журналисты-расследователи, назвало Асада "человеком года" в номинации "организованная преступность и коррупция". Организация отмечает, что это звание дается человеку, который сделал "больше всего, чтобы сеять хаос во всем мире из-за организованной преступности и коррупции".

Судьи OCCRP отметили, что деятельность Асада имела тяжелые последствия не только для сирийцев, но и соседей Сирии. Асад руководил производством и распространением уличного наркотика каптагона, известного тем, что вызывает очень прочную зависимость. На деньги от наркоторговли Асад построил в стране машину репрессий для поддержки своего режима.

Кроме производства и продажи каптогона, при президентстве Башара Асада в Сыре процветали другие формы организованной преступности: контрабанда людей и незаконное обращение антиквариата и оружия.

В прошлом OCCRP присваивала "почетное" звание "коррупционера года" президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, парламенту Румынии, кремлевскому диктатору Путину, основателю ППК "Вагнер" Евгению Пригожину, самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко и лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро.

Напомним, падение режима Асада под давлением повстанцев было быстрым. В WP написали, что диктатор накануне отклонил предложение о соглашении от США.

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