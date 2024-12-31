Башар Асад став "найбільшим корупціонером 2024 року" – OCCRP

Злочинний режим Асада мав важкі наслідки не тільки для сирійців, а й для сусідів Сирії.

Організація журналістських розслідувань (OCCRP) визнала поваленого сирійського диктатора Башара Асада найбільшим корупціонером 2024 року.

Про це йдеться у публікації на сайті OCCRP.

Журі, членами якого були журналісти-розслідувачі, назвало Асада "людиною року" в номінації "організована злочинність та корупція". Організація зазначає, що це звання дається людині, що зробила "найбільше, щоб сіяти хаос у всьому світі через організовану злочинність і корупцію".

Судді OCCRP наголосили, що діяльність Асада мала важкі наслідки не тільки для сирійців, а й для сусідів Сирії. Зокрема, Асад керував виробництвом і розповсюдженням вуличного наркотику каптагону, відомого тим, що викликає дуже міцну залежність. На гроші від наркоторгівлі Асад побудував в країні машину репресій для підтримки свого режиму.

Крім виробництва і продажу каптогону, за президентства Башара Асада у Сирї процвітали інші форми організованої злочинності: контрабанда людей та незаконний обіг антикваріату та зброї.

У минулому OCCRP надавала "почесне" звання "корупціонера року" президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, парламенту Румунії, кремлівському диктатору Путіну, засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенкові та лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро.

Нагадаємо, падіння режиму Асада під тиском повстанців було швидким. У WP написали, що диктатор напередодні відхилив пропозицію угоди від США.

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