Що подивитись: 5 нових серіалів на вечір

Зараз саме час для цікавого серіалу, який зробить ваш вечір цікавішим і відволіче від непростих часів, а також розважить. У нашій новій добірці ви знайдете нові серіали 2024 року.

"Під мостом", 2024 рік

У серіалі розповідається історія про зникнення чотирнадцятирічної дівчинки Ріни Вірк, яка пішла на вечірку з друзями, але так і не повернулася додому. Шоу занурюється у таємний світ молодих дівчат, які звинувачуються у вбивстві, і розкриває страшні факти про вбивцю.

"Земля жінок", 2024 рік

Головна героїня — заможна мешканка Нью-Йорка — змушена тікати з матір'ю та дочкою до Іспанії після того, як її чоловік зникає через фінансові махінації та борги.

"Максима", 2024 рік

Шоу розповідає історію королеви Нідерландів Максими. У ньому показана історія жінки від початку її роману з кронпринцем та те, як вона привертає загальну увагу. Але коли Віллем-Александр нарешті освідчується їй, у пресі спалахує скандал через зв'язки батька Максими з режимом аргентинського диктатора Віделі.

"Дисклеймер", 2024 рік

Відома журналіст виявляє, що вона є важливим персонажем роману, що розкриває таємницю, яку вона намагалася приховати.

"Ніхто цього не хоче", 2024 рік

Серіал розповідає про несподівані стосунки між запальною, галасливою жінкою-агностиком та рабином. Якось вони знайомляться на вечірці, влаштованій загальними друзями, де фліртують і жартують одне з одного, а потім починають зустрічатися.

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