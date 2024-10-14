Что посмотреть: 5 новых сериалов на вечер

Сейчас самое время для интересного сериала, который скрасит ваш вечер и отвлечет от непростых времен, а также немного развеселит. В нашей новой подборке вы найдете новые сериалы 2024 года.

"Под мостом", 2024 год

В сериале рассказывается история об исчезновении четырнадцатилетней девочки Рины Вирк, которая пошла на вечеринку с друзьями, но так и не вернулась домой. Шоу погружается в тайный мир молодых девушек, обвиняемых в убийстве, и раскрывает шокирующие факты об убийце.

"Земля женщин", 2024 год

Главная героиня - состоятельная жительница Нью-Йорка - вынуждена бежать с матерью и дочерью в Испанию после того, как ее муж исчезает из-за финансовых махинаций и долгов.

"Максима", 2024 год

Шоу повествует историю королевы Нидерландов Максимы. В нем рассказывается история женщины от начала ее романа с кронпринцем и то, как она привлекает всеобщее внимание. Но, когда Виллем-Александр наконец делает ей предложение, в прессе разгорается скандал из-за связей отца Максимы с режимом аргентинского диктатора Виделы.

"Дисклеймер", 2024 год

Известная журналистка обнаруживает, что она является важным персонажем романа, раскрывающего тайну, которую она пыталась скрыть.

"Никто этого не хочет", 2024 год

Сериал повествует о неожиданных отношениях между вспыльчивой, шумной женщиной-агностиком и раввином. Однажды они знакомятся на вечеринке, устроенной общими друзьями, где флиртуют и подшучивают друг над другом, а затем начинают встречаться.

Читайте также: