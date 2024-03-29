Что посмотреть: 3 новых сериала на выходные

Это подборка новых захватывающих сериалов от Apple TV+, которые помогут отвлечься и приятно провести вечер.

"Палм-Рояль" (Palm Royale)

Действие сериала происходит в 1969 году. Главная героиня - амбитная американка по имени Максин Симмонс - стремится добиться места в высшем обществе Палм-Бич.

"Созвездие" (Constellation)

Главная героиня - астронавт Джо Эрикссон - возвращающийся на Землю после несчастного случая во время своей миссии, обнаруживает, что некоторые части ее жизни отсутствуют или не такие, какими она их помнит.

"Властелины воздуха" (Masters of the Air)

События сериала развиваются во время Второй мировой войны вокруг летчиков, служащих в 100-й бомбардировочной группе - подразделении ВВС США, отправленном в Англию для выполнения боевых задач на бомбардировщиках.

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