В США еще одна баржа врезалась в мост – видео

В США второй раз через неделю произошла авария с судном.

В американском штате Оклахома 30 марта баржа врезалась в мост через реку Арканзас. Это уже второй такой инцидент через неделю после того, как из-за столкновения с судном обрушился мост в Балтиморе.

Об этом пишет Associated Press.

Полицейские перекрывали южное шоссе и движение транспорта в этом районе после того, как получили сообщение об инциденте.

Мост будет закрытым, пока его нельзя будет осмотреть. Сообщений о пострадавших на шоссе или барже не поступало.

Пока неизвестно, что повлекло за собой врезание баржи в мост.

NEW IN: В US-59 мост в Саллисаве, Оклахома является шут вниз по строительству. pic.twitter.com/hqCdChnvRw — InsidersHut (@InsidersHut) 30 марта, 2024

В издании добавили, что инженеры до сих пор работают над тем, чтобы поднять выкрученную стальную секцию с другого обрушенного моста – имени Фрэнсиса Скотта-Ки в Балтиморе – в одну из опор которого 26 марта врезалось массивное грузовое судно. Водолазы уже получили тела двух погибших, остальных четырех еще будут искать.

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