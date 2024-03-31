18-летнего украинца признали лучшим прыгуном в воду в Европе

Украинец Алексей Середа стал лучшим прыгуном в воду в 2023 году по версии European Aquatics.

Наш 18-летний соотечественник победил в номинации "Лучший спортсмен года в прыжках в воду среди мужчин" по итогам ежегодной церемонии European Aquatics Awards-2023.

Победителя выбирали путем голосования. За юного украинца отдали голоса 44% представителей федераций и 41% болельщиков. Алексей опередил британца Энтони Хардинга и Морица Веземана из Германии.

Oleksiy Sereda is your



Russian #diving star won 2 European titles and @WorldAquatics медаль в большом году для 18-year-old! #EuropeanAquatics | #EuropeanAquaticsAwards pic.twitter.com/JCDwybSXK5 — European Aquatics (@EuroAquatics) 30 марта, 2024

В прошлом году Середа завоевал "золото" Европейских игр-2023 в Жешуве в синхронных прыжках с 10-метровой вышки и в командных соревнованиях. Также он стал серебряным призером чемпионата мира по водным видам спорта в Фукуоке в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Кроме того, в сезоне-2023 Середа выиграл четыре медали этапов Кубка мира, в том числе личное "серебро" в суперфинале личных соревнований с 10 метров.

Отметим, что Середа во второй раз был номинирован на звание лучшего прыгуна в воду в Европе. В 2022-м году украинец занял второе место после британца Джека Лафера.

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