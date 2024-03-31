Харьков снова под ударом РФ: в городе раздаются взрывы

По информации Воздушных сил, в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Херсонской, Николаевской областях – угроза применения баллистического вооружения.
В воскресенье, 31 марта, российские оккупанты снова атаковали Харьков. В городе раздаются взрывы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"В Харькове громко! Находитесь в укрытиях", – отметил Терехов. Других деталей он не сообщил.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях, потому что оккупанты наносят удары.
Около 16:00 31 марта воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Напомним, что вечером 30 марта оккупанты нанесли удар по Харькову. Прилет был в районе жилой застройки.
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