Харьков снова под ударом РФ: в городе раздаются взрывы

По информации Воздушных сил, в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Херсонской, Николаевской областях – угроза применения баллистического вооружения.

В воскресенье, 31 марта, российские оккупанты снова атаковали Харьков. В городе раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В Харькове громко! Находитесь в укрытиях", – отметил Терехов. Других деталей он не сообщил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях, потому что оккупанты наносят удары.

Около 16:00 31 марта воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях из-за угрозы применения баллистического вооружения.