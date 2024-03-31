Харків знову під ударом РФ: у місті лунать вибухи

За інформацією Повітряних сил, у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Херсонській, Миколаївській областях - загроза застосування балістичного озброєння.

У неділю, 31 березня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунають вибухи.

Про це повідомив мер Харков Ігор Терехов.

"У Харкові гучно! Перебувайте в укриттях", - зазначив Терехов. Інших деталей він не повідомив.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях, бо окупанти завдають ударів.

Близько 16:00 31 березня повітряна тривога була оголошена у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях через загрозу застосування балістичного озброєння.