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Харків знову під ударом РФ: у місті лунать вибухи

Харків знову під ударом РФ: у місті лунать вибухи

Вибухи у Харкові підтвердили мер Терехов та голова ОВА Синєгубов. / Фото: ТСН.ua

За інформацією Повітряних сил, у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Херсонській, Миколаївській областях - загроза застосування балістичного озброєння.

У неділю, 31 березня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунають вибухи.

Про це повідомив мер Харков Ігор Терехов.

"У Харкові гучно! Перебувайте в укриттях", - зазначив Терехов.  Інших деталей він не повідомив.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях, бо окупанти завдають ударів.

Близько 16:00 31 березня повітряна тривога була оголошена у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях через загрозу застосування балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог станом на 16:08 31 березня / ©
Карта повітряних тривог станом на 16:08 31 березня

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