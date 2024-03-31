Харків знову під ударом РФ: у місті лунать вибухи

За інформацією Повітряних сил, у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Херсонській, Миколаївській областях - загроза застосування балістичного озброєння.
У неділю, 31 березня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунають вибухи.
Про це повідомив мер Харков Ігор Терехов.
"У Харкові гучно! Перебувайте в укриттях", - зазначив Терехов. Інших деталей він не повідомив.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях, бо окупанти завдають ударів.
Близько 16:00 31 березня повітряна тривога була оголошена у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях через загрозу застосування балістичного озброєння.
Нагадаємо, що увечері 30 березня окупанти завдали удар по Харкову. Приліт був по району житлової забудови.
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