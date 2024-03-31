В Австрии задержали экс-разведчика: подозревают в шпионаже в пользу РФ

В Австрии задержан бывший сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбы с терроризмом (BVT) Эгисто Отт по подозрению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщило издание Der Standard.

Эгисто Отт находится под стражей в следственном изоляторе.

Прокуратура Вены расследует дело Эгисто Отта с 2017 года по обвинениям в злоупотреблении служебным положением, ведении тайной разведки в ущерб Австрии и нарушении государственной тайны.

По данным следствия, Отт передавал российским шпионам содержимое мобильных телефонов чиновников.

Его бывший зять, который, как полагают, способствовал этому преступлению, также был арестован. В помещениях обоих задержанных были проведены обыски.

Напомним, в ЕС разоблачили российскую агентурную сеть – подробности.

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